Гладков: ВСУ сбросили взрывное устройство на машины в Новостроевке-Второй

В Белгородской области дрон сбросил взрывчатку на автомобили

Фото: Google Maps

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет, взрывная волна повредила две машины.

Днем 29 сентября город Шебекино обстреляли минометными и танковыми снарядами. Гладков отметил, что по городу выпустили три минометных и шесть танковых снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.

«Часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах», — добавил губернатор. Также повреждения получила линия электропередачи, из-за чего часть жителей Шебекино осталась без света.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. За прошедшие сутки, по словам Гладкова, по региону выпустили более 130 снарядов.