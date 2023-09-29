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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области дрон сбросил взрывчатку на автомобили

Гладков: ВСУ сбросили взрывное устройство на машины в Новостроевке-Второй
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет, взрывная волна повредила две машины.

Днем 29 сентября город Шебекино обстреляли минометными и танковыми снарядами. Гладков отметил, что по городу выпустили три минометных и шесть танковых снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.

«Часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах», — добавил губернатор. Также повреждения получила линия электропередачи, из-за чего часть жителей Шебекино осталась без света.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. За прошедшие сутки, по словам Гладкова, по региону выпустили более 130 снарядов.

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Теги
Персоны
Белгородская область ВСУ беспилотники взрывное устройство
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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