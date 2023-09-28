 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Газпром» на четверть сократил добычу газа

«Газпром» сократил добычу газа на четверть
В первом полугодии 2023-го «Газпром» на 24,7% сократил добычу газа, что компания связывает с «политически мотивированными решениями» ряда стран по отказу от топлива из России. Поставки на внутренний и внешний рынки упали на 26,5%
«Газпром» GAZP ₽169,35 +2,31% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Газпром» в первом полугодии 2023-го сократил добычу газа на 24,7%, до 179,45 млрд куб. м (с 238,46 млрд куб. м в прошлом году), следует из отчета компании. Концерн раскрыл данные по добыче и поставкам газа впервые в этом году, до конца 2022-го отчетность публиковалась каждые два месяца.

Снижение добычи газа компания связывает с «принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа». Добыча нефти и газового конденсата в первом полугодии выросла на 8,8%, до 36,31 млн т. Это, как говорится в отчете, обусловлено в том числе вводом в эксплуатацию новых скважин и производственных мощностей на Уренгойском месторождении.

За первые полгода 2023-го в газотранспортную систему компании в России поступило примерно на 12% газа меньше, чем в прошлом году (286,7 млрд куб. м по сравнению с 328,8 млрд куб м). Снижение этого показателя обусловлено преимущественно сокращением объемов поставки газа за пределы России в страны европейского дальнего зарубежья и сокращением объема закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), говорится в отчете.

Что касается экспорта газа, на внутренний и внешний рынки компания поставила 166 млрд куб. м топлива, что на 26,5% ниже показателя за тот же период 2022 года, когда он составлял 225,7 млрд куб. м.

«Потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов. Замедление экономической активности в Европе способствовало сохранению показателей потребления газа на низких значениях. При этом спрос на российский газ в данном регионе также находился под воздействием геополитического фактора и высокого уровня заполненности европейских ПХГ», — говорится в отчете.

В то же время поставки трубопроводного газа в Китай в первой половине 2023 года по заявкам китайской стороны регулярно превышали контрактные обязательства, подчеркивают в компании. В документе отмечается, что ситуация на российском рынке газа в первом полугодии этого года «характеризовалась несколько более мягкими температурными режимами как в зимнее, так и в весенне-летнее время по сравнению с аналогичным периодом 2022 года».

Читайте на РБК Pro
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи

За шесть месяцев 2023 года «Газпром» закачал в ПХГ на 22% меньше газа, чем в прошлом году (18,7 млрд куб. м газа против 23,8 млрд куб. м). При этом отбор несколько вырос и составил 21,6 млрд куб. м (21,3 млрд куб. м за аналогичный период 2022 года). Компания создает к сезону отбора 2023/2024 года оперативный резерв газа в 72,842 млрд куб. м.

После начала российской военной операции на Украине ряд стран, в том числе члены Евросоюза, ввели санкции в отношении энергетического сектора России. Также европейские страны установили потолок цен на российский газ и увеличили закупки СПГ в США, Катаре и других государствах.

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении независимости от российского газа. Тем не менее, Россия остается одним из крупнейших поставщиков СПГ, например, в Испанию.

Авторы
Теги
Компании
Полина Мартынова Полина Мартынова
Газпром добыча газа экспорт газа
ГАЗПРОМ
Материалы по теме
Путин продлил лимит цен на газ для СП «Газпрома» с Wintershall и ÖMV
Экономика
В «Газпроме» сообщили о возобновлении производства СПГ на «Сахалин-2»
Бизнес
Путин призвал «Газпром» и НОВАТЭК построить трубу до «Мурманского СПГ»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 102,1 (+0,12) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 97 (+0,5) Инвестиции, 16:27
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 23:28
Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник Политика, 23:27
Трое погибли после стрельбы в Роттердаме Общество, 23:14
«Газпром» на четверть сократил добычу газа Бизнес, 23:02
Xerox выкупит свои акции у крупнейшего инвестора Бизнес, 22:40
Минск направил протест Варшаве из-за пересечения границы вертолетом Политика, 22:27
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 22:22
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Лучший российский вратарь пропустит старт сезона НХЛ из-за операции Спорт, 22:07
Хакеры атаковали систему бронирования билетов: повлияет ли это на полеты Бизнес, 22:00
ЦСКА впервые в сезоне одержал разгромную победу в КХЛ Спорт, 21:52
Путин проиндексировал на 5,5% зарплаты дипломатам Экономика, 21:43
На Крымском мосту на всю ночь перекрыли движение автомобилей Общество, 21:41
Путин встретился с ливийским фельдмаршалом Хафтаром Политика, 21:38
«Спартак» забросил пять шайб подряд и победил «Северсталь» Спорт, 21:30