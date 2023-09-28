«Газпром» на четверть сократил добычу газа

В первом полугодии 2023-го «Газпром» на 24,7% сократил добычу газа, что компания связывает с «политически мотивированными решениями» ряда стран по отказу от топлива из России. Поставки на внутренний и внешний рынки упали на 26,5%

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Газпром» в первом полугодии 2023-го сократил добычу газа на 24,7%, до 179,45 млрд куб. м (с 238,46 млрд куб. м в прошлом году), следует из отчета компании. Концерн раскрыл данные по добыче и поставкам газа впервые в этом году, до конца 2022-го отчетность публиковалась каждые два месяца.

Снижение добычи газа компания связывает с «принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа». Добыча нефти и газового конденсата в первом полугодии выросла на 8,8%, до 36,31 млн т. Это, как говорится в отчете, обусловлено в том числе вводом в эксплуатацию новых скважин и производственных мощностей на Уренгойском месторождении.

За первые полгода 2023-го в газотранспортную систему компании в России поступило примерно на 12% газа меньше, чем в прошлом году (286,7 млрд куб. м по сравнению с 328,8 млрд куб м). Снижение этого показателя обусловлено преимущественно сокращением объемов поставки газа за пределы России в страны европейского дальнего зарубежья и сокращением объема закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), говорится в отчете.

Что касается экспорта газа, на внутренний и внешний рынки компания поставила 166 млрд куб. м топлива, что на 26,5% ниже показателя за тот же период 2022 года, когда он составлял 225,7 млрд куб. м.

«Потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов. Замедление экономической активности в Европе способствовало сохранению показателей потребления газа на низких значениях. При этом спрос на российский газ в данном регионе также находился под воздействием геополитического фактора и высокого уровня заполненности европейских ПХГ», — говорится в отчете.

В то же время поставки трубопроводного газа в Китай в первой половине 2023 года по заявкам китайской стороны регулярно превышали контрактные обязательства, подчеркивают в компании. В документе отмечается, что ситуация на российском рынке газа в первом полугодии этого года «характеризовалась несколько более мягкими температурными режимами как в зимнее, так и в весенне-летнее время по сравнению с аналогичным периодом 2022 года».

За шесть месяцев 2023 года «Газпром» закачал в ПХГ на 22% меньше газа, чем в прошлом году (18,7 млрд куб. м газа против 23,8 млрд куб. м). При этом отбор несколько вырос и составил 21,6 млрд куб. м (21,3 млрд куб. м за аналогичный период 2022 года). Компания создает к сезону отбора 2023/2024 года оперативный резерв газа в 72,842 млрд куб. м.

После начала российской военной операции на Украине ряд стран, в том числе члены Евросоюза, ввели санкции в отношении энергетического сектора России. Также европейские страны установили потолок цен на российский газ и увеличили закупки СПГ в США, Катаре и других государствах.

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении независимости от российского газа. Тем не менее, Россия остается одним из крупнейших поставщиков СПГ, например, в Испанию.