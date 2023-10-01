 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД Северной Кореи назвал НАТО раковой опухолью

МИД КНДР: НАТО и союз США, Японии и Южной Кореи — раковая опухоль

Существование трехстороннего альянса США-Япония-Южная Корея и НАТО является раковой опухолью, которая «ввергает в опасность международный порядок», заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Ир. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Существование трехстороннего военного альянса США-Япония-«Республика Корея», который явно выявил враждебный замысел против КНДР и ее соседних государств, и НАТО — зачинщика ситуации на Украине, является раковой опухолью», — сказал Им Чхон Ир. По его словам, Североатлантический альянс представляет собой серьезную угрозу «для глобального мира и безопасности».

Замминистра иностранных дел КНДР подчеркнул, что США не имеют «ни права, ни оправдания критиковать укрепление единства и солидарности между антиимпериалистическими суверенными государствами», которые чувствуют угрозу существования, исходящую со стороны Соединенных Штатов.

В частности, Им Чхон Ир сказал, что «возмутительная враждебность США в сторону традиционно дружеских отношений и сотрудничества между КНДР и Россией <...> перешли красную черту».

28 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что действия США как «самого опасного военного государства» и их союзников ведут к началу «второй холодной войны» во всем мире. Он добавил, что из-за «империалистических реакционных сил», в мировом масштабе реализуется структура «второй холодной войны». Ким Чен Ын уточнил, что под серьезной угрозой оказывается само существование суверенных государств.

Северная Корея не раз обвиняла США и союзников в создании угроз в районе Корейского полуострова, в том числе из-за совместных военных учений.

Читайте на РБК Pro
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Как стать счастливым: методика «Колесо жизни»
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Теги
КНДР Южная Корея НАТО МИД
Материалы по теме
Северная Корея закрепила в Конституции политику наращивания ядерных сил
Политика
В Южной Корее отменили запрет на отправку листовок с пропагандой в КНДР
Политика
МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за визита Ким Чен Ына
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Apple пообещала решить проблему перегрева iPhone 15 в обновлении iOS 17 Технологии и медиа, 06:25
FT назвала взяточничество и беззаконие препятствиями Украины на пути в ЕС Политика, 06:23
Минобороны сообщило об уничтожении 50 военных ВСУ, в том числе из «Азова» Политика, 05:48
Партия «пророссийского» экс-премьера победила на выборах в Словакии Политика, 05:26
МИД Северной Кореи назвал НАТО раковой опухолью Политика, 05:21
Российский боксер лишился титула во втором бою после смены гражданства Спорт, 05:03
Байден заявил, что ожидает от Маккарти полной приверженности помощи Киеву Политика, 04:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден утвердил проект бюджета США без помощи Украине Политика, 04:24
В дагестанском селе потушили пожар, разрушивший 20 строений Общество, 04:20
В шестом регионе Украины за ночь прогремели взрывы Политика, 04:19
В России ущерб от преступлений за 8 месяцев составил более ₽351 млрд Общество, 03:56
Конгресс США утвердил проект бюджета без помощи Украине Политика, 03:38
Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов Общество, 03:17
В Минобороны Чехии допустили запуск производства винтовок на Украине Политика, 02:46