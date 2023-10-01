МИД Северной Кореи назвал НАТО раковой опухолью

Существование трехстороннего альянса США-Япония-Южная Корея и НАТО является раковой опухолью, которая «ввергает в опасность международный порядок», заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Ир. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Существование трехстороннего военного альянса США-Япония-«Республика Корея», который явно выявил враждебный замысел против КНДР и ее соседних государств, и НАТО — зачинщика ситуации на Украине, является раковой опухолью», — сказал Им Чхон Ир. По его словам, Североатлантический альянс представляет собой серьезную угрозу «для глобального мира и безопасности».

Замминистра иностранных дел КНДР подчеркнул, что США не имеют «ни права, ни оправдания критиковать укрепление единства и солидарности между антиимпериалистическими суверенными государствами», которые чувствуют угрозу существования, исходящую со стороны Соединенных Штатов.

В частности, Им Чхон Ир сказал, что «возмутительная враждебность США в сторону традиционно дружеских отношений и сотрудничества между КНДР и Россией <...> перешли красную черту».

28 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что действия США как «самого опасного военного государства» и их союзников ведут к началу «второй холодной войны» во всем мире. Он добавил, что из-за «империалистических реакционных сил», в мировом масштабе реализуется структура «второй холодной войны». Ким Чен Ын уточнил, что под серьезной угрозой оказывается само существование суверенных государств.

Северная Корея не раз обвиняла США и союзников в создании угроз в районе Корейского полуострова, в том числе из-за совместных военных учений.