В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели три взрыва, сообщил телеграм-канал регионального издания «Суспiльне». Информацию о «как минимум четырех» взрывах подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам мэра, город под ракетной атакой. В Харьковской области звучит воздушная тревога. Власти региона призывают жителей оставаться в укрытиях.

За два часа до этого «Страна.ua» и «Суспiльне» сообщили, что спустя 50 минут после объявления воздушной тревоги в Одессе прозвучали взрывы. Глава одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города спрятаться в укрытиях и не снимать работу ПВО. На момент 1:17 мск воздушная тревога звучит в юго-восточных областях Украины, а также в Черниговской области, которая находится на севере страны.

Также «Страна.ua» писала о сильном взрыве в Деснянском районе Киева.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

17 сентября глава областной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что по Харькову наносят удары. В городе прозвучали по меньшей мере четыре взрыва.

30 сентября начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник заявил, что в первые дни российской военной операции на Украине было уничтожено почти 90% сил противовоздушной обороны региона. Он пояснил, что расположение и схемы всех командных пунктов ПВО не поменялись с советских времен.