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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремели взрывы

В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
Воздушная тревога объявлена в юго-восточных Украины. По данным местных СМИ, в Одессе прогремело несколько взрывов, власти призвали проследовать в укрытия и не снимать работу ПВО
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одессе спустя 50 минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Суспильне».

Тревога в настоящее время объявлена в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Глава одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы проследовать в укрытия, а также не снимать работу ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 30 сентября в Одессу с необъявленным визитом прибыл глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель «Мое присутствие в Одессе показывает, как мы поддерживаем Украину в военном и экономическом плане, нашей дипломатической и политической активностью», — сказал он видеообращение по случаю своего визита

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса Одесская область взрывы ПВО Военная операция на Украине
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