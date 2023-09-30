В Одессе прогремели взрывы
В Одессе спустя 50 минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Суспильне».
Тревога в настоящее время объявлена в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Глава одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы проследовать в укрытия, а также не снимать работу ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 30 сентября в Одессу с необъявленным визитом прибыл глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель «Мое присутствие в Одессе показывает, как мы поддерживаем Украину в военном и экономическом плане, нашей дипломатической и политической активностью», — сказал он видеообращение по случаю своего визита