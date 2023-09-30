В Одессе прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена в юго-восточных Украины. По данным местных СМИ, в Одессе прогремело несколько взрывов, власти призвали проследовать в укрытия и не снимать работу ПВО

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В Одессе спустя 50 минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Суспильне».

Тревога в настоящее время объявлена в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Глава одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы проследовать в укрытия, а также не снимать работу ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 30 сентября в Одессу с необъявленным визитом прибыл глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель «Мое присутствие в Одессе показывает, как мы поддерживаем Украину в военном и экономическом плане, нашей дипломатической и политической активностью», — сказал он видеообращение по случаю своего визита