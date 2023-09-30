В Харькове заявили об уничтожении 90% ПВО области в начале спецоперации

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В первые дни российской спецоперации на Украине было уничтожено почти 90% сил противовоздушной обороны (ПВО) Харьковской области. Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, видеозапись с его заявлением показал телеграм-канал «Страна.ua».

«Скажу так, откровенно 90% ПВО было уничтожено», — сказал Мельник. Он пояснил, что расположение и схемы всех командных пунктов ПВО не менялись с советских времен.

В марте 2022 года, через две недели после начала российской спецоперации, российское Минобороны заявило, что российские силы уничтожили 2814 украинских военных объектов, в том числе технику. По оценке ведомства, к началу боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагали примерно 250 исправными боевыми самолетами и вертолетами. Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили 89 самолетов, и 57 вертолетов на земле и в воздухе, отмечал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, российские войска вывели из строя 90% аэродромов, на которых базировалась украинская боевая авиация. Также военные уничтожили 137 зенитно-ракетных комплексов С-300, «Бук» и С-125. Это более 90% зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, сказал тогда Конашенков.

Также Минобороны отчитывалось об уничтожении более чем 80 украинских радиолокационных постов ПВО. «В настоящее время система ПВО [Украины] носит только очаговый характер и неспособна оказывать существенного противодействия российской авиации», — подчеркивал Конашенков.

Впоследствии украинские власти не раз заявляли, что стране не хватает возможностей для «закрытия неба» и просили Запад нарастить поставки систем ПВО. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у страны есть только 10% необходимых ей средств ПВО.

В мае 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что основу украинских сил ПВО по-прежнему составляет советская техника, хотя ее постепенно сменяет западная. Москва осуждает поставки вооружений на Украину и заявляет, что они не изменят исход конфликта.