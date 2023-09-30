Минобороны сообщило об уничтожении пункта погрузки эшелона с бронетехникой ВСУ

Минобороны показало видео с поражением эшелона с бронетехникой ВСУ

Техника на обнаруженном российскими военными пункте погрузки эшелона предназначалась для 38-й отдельной бригады морской пехоты армии Украины. Минобороны уточнило, что в результате удара пункт уничтожили

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Российские военные поразили эшелон с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области, сообщило в телеграм-канале Минобороны.

Удар нанесли с помощью российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», уточнило агентство «РИА Новости».

«Средствами разведки было выявлено место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения», — сказано в сообщении. По информации оборонного ведомства, техника предназначалась для 38-й отдельной бригады морской пехоты украинских войск.

Координаты передали расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес удар. В результате пункт погрузки был уничтожен, заявили в Минобороны.

Вечером 30 сентября ведомство сообщило, что экипаж российского истребителя Су-35С уничтожил украинский самолет в воздушном бою в зоне военной операции. Военные обнаружили борт во время патруля. В каком именно районе сбили самолет, в Минобороны не уточнили.

По данным оборонного ведомства на 30 сентября, российские военные уничтожили в зоне спецоперации 482 украинских самолета. В конце сентября министерство отчиталось о сбитом Су-25 близ Торецкого (Добропольский район ДНР) и уничтожении двух МиГ-29 на аэродроме Долгинцево (район Кривого Рога, Днепропетровская область).