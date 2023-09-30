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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета российским Су-35С

Минобороны: российский Су-35С уничтожил украинский самолет в воздушном бою
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета российским Су-35С
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Экипаж российского истребителя Су-35С уничтожил украинский самолет в воздушном бою в зоне спецоперации, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Военнослужащие обнаружили самолет, когда патрулировали заданный район, сопровождая штурмовики, бомбардировщики и вертолеты.

«Во время очередного вылета летчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолет противника», — сказано в сообщении.

В каком конкретно районе был сбит самолет, в Минобороны не уточнили.

По данным Минобороны на 30 сентября, российские военные уничтожили в зоне спецоперации 482 украинских самолета. В конце сентября министерство отчиталось о сбитом Су-25 близ Торецкого (Добропольский район ДНР) и уничтожении двух МиГ-29 на аэродроме Долгинцево (район Кривого Рога, Днепропетровская область).

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Накануне ведомство сообщило об уничтожении еще двух истребителей МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области Украины. Оба самолета, по данным Минобороны, передала Киеву Польша.

Теги
Минобороны Су-35С ВСУ Украина истребитель
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