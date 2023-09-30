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Российские военные отразили 11 атак ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны.

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик», — говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны, на этом направлении за сутки были ранены или убиты до 430 украински военнослужащих, среди потерь техники — четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

Две атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ отражены на краснолиманском направлении. «Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — уточнили в ведомстве.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ и отразили две атаки на южно-донецком направлении. По данным ведомства, украинская сторона потеряла более 120 военнослужащих, два пикапа, американскую артиллерийскую систему М777 и самоходную установку Crab.

Минобороны в последний раз отчитывалось о суммарных российских потерях более года назад — 21 сентября 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что российским войскам удалось отбить две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях, ранее тап прошли интенсивные бои. Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на этих направлениях увеличилась «серая зона» — широкое пространство для сосредоточения «разнородных проблем».

