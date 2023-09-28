Минобороны: над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник

Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник

Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа был уничтожен около 21.00 мск, уточнили в ведомстве.

28 сентября Минобороны уже сообщало о двух сбитых беспилотниках в Белгородской области, один из них был уничтожен около 13:00 мск, другой — около 17.00 мск.

Министерство обороны и губернаторы регулярно сообщают о работе ПВО в российских регионах, граничащих с Украиной. 28 сентября два беспилотника были сбиты также в Брянской области.

РБК подсчитал, что по состоянию на конец августа власти регионов с начала военной операции сообщали об атаках беспилотников более 500 раз. О разрушениях или пострадавших говорилось в 110 сообщениях.