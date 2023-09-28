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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа был уничтожен около 21.00 мск, уточнили в ведомстве.

28 сентября Минобороны уже сообщало о двух сбитых беспилотниках в Белгородской области, один из них был уничтожен около 13:00 мск, другой — около 17.00 мск.

Министерство обороны и губернаторы регулярно сообщают о работе ПВО в российских регионах, граничащих с Украиной. 28 сентября два беспилотника были сбиты также в Брянской области.

РБК подсчитал, что по состоянию на конец августа власти регионов с начала военной операции сообщали об атаках беспилотников более 500 раз. О разрушениях или пострадавших говорилось в 110 сообщениях.

Теги
Белгородская область беспилотники ВСУ Украина Минобороны
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