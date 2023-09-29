Пушилин заявил об увеличении российскими войсками «серой зоны» в ДНР

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Российские войска увеличили «серую зону» на авдеевском и марьинском направлениях в результате боев в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин.

«На авдеевском и марьинском направлениях нашими подразделениями в результате сегодняшних рейдов была увеличена «серая зона» в районе северной... и северо-западной части... Марьинки, а также в районе населенных пунктов Опытное и Веселое», — сказал Пушилин.

В Минобороны «серую зону» определяют как «широкое пространство для сосредоточения разнородных проблем».Это территории без определенного статуса и официальных органов власти, которые не принадлежат ни одной из сторон конфликта.

22 сентября, говоря о боевых действиях на юге ДНР, Пушилин сообщил об их высокой интенсивности. На авдеевском и марьинском направлении происходил интенсивный обмен ударами, украинские подразделение пытались атаковать Курдюмовку, Авдеевку и Клещеевку.