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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин заявил об увеличении российскими войсками «серой зоны» в ДНР

Пушилин: российские войска увеличили «серую зону» под Авдеевкой и Мариуполем
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Военная операция на Украине
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска увеличили «серую зону» на авдеевском и марьинском направлениях в результате боев в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин.

«На авдеевском и марьинском направлениях нашими подразделениями в результате сегодняшних рейдов была увеличена «серая зона» в районе северной... и северо-западной части... Марьинки, а также в районе населенных пунктов Опытное и Веселое», — сказал Пушилин.

В Минобороны «серую зону» определяют как «широкое пространство для сосредоточения разнородных проблем».Это территории без определенного статуса и официальных органов власти, которые не принадлежат ни одной из сторон конфликта.

22 сентября, говоря о боевых действиях на юге ДНР, Пушилин сообщил об их высокой интенсивности. На авдеевском и марьинском направлении происходил интенсивный обмен ударами, украинские подразделение пытались атаковать Курдюмовку, Авдеевку и Клещеевку.

Теги
ДНР Украина Военная операция на Украине Денис Пушилин
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