Авиация группировки «Юг» поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

Авиация российской Южной группировки войск поразила живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 25 районах. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили, передает ТАСС.

«Авиацией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике в 25 районах», — сказал Минесашвили. В сообщении Минобороны не говорится, о каких конкретно 25 районах идет речь.

Представитель группировки перечислил потери ВСУ: БМП, две РСЗО, гаубица «Мста-Б», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять минометов 120 мм, 11 автомобилей и восемь беспилотников.

По словам Минесашвили, российским войскам удалось отбить две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях. С украинской стороны в атаке приняли участие штурмовые группы 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин, говоря о боевых действиях на этом направлении, рассказал, что российские войска создали там «серую зону». Это территории без определенного статуса и официальных органов власти, которые не принадлежат ни одной из сторон конфликта.

На прошлой неделе Пушилин говорил об интенсивности боев на марьинском и авдеевском направлении.