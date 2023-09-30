Медведев заявил, что в составе России будет больше новых регионов

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Военная операция на Украине будет продолжаться «до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий», заявил запредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в поздравлении с Днем воссоединения новых регионов с Россией.

По словам Медведева, решение, которое жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей приняли осенью 2022 года, — не только акт восстановления исторической справедливости, но и символ воли и самоотверженности россиян.

Он добавил, что победа будет за Россией и новых регионов в ее составе будет больше.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции 24 февраля 2022 года, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

Позднее среди задач он называл ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его мнению, создается на Украине.

В сентябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что Россия не прекращает военную операцию из-за «империалистического плана» завоевать Украину.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Киев назвал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета.