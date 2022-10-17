Минпросвещения уточнило ограничения по использованию WhatsApp в школах

Ограничения по использованию зарубежных сервисов касаются учебного процесса, но не родителей, заявило Минпросвещения. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в регионах начали убеждать родителей переводить чаты из WhatsApp в «Телеграм»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минпросвещения рекомендовало ограничить использование иностранных мессенджеров и сервисов в школах в рамках учебного процесса, при этом система образования не регламентирует и не регулирует каналы коммуникации, которые используют родители, сообщило ведомство в «Телеграме».

Так министерство отреагировало на сообщения о том, что учителям запретили пользоваться иностранными мессенджерами в образовательном процессе или на рабочих местах и что родители также получили рекомендацию перейти на российские интернет-сервисы.

Как пояснили в Минпросвещения, речь идет о рекомендации «ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной образовательной платформы («Сферум») с использованием российского мессенджера — «VK Мессенджер».

«Система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители», — отметили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что в образовательном процессе используются информационная система «Моя школа» и платформа «Сферум». «Эти программы уже прошли апробацию и привычны учителям, существенно снизили излишнюю бюрократическую нагрузку, сделав учебный процесс комфортным и интересным для всех участников», — добавили в министерстве.

О том, что Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах, ранее со ссылкой на министерство просвещения и науки Хабаровского края, а также на администрацию Курской области сообщил «Коммерсантъ». В регионах уточнили, что 26 августа получили от ведомства письмо, в котором говорилось о необходимости «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера» и учебной платформы «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).

По информации минобразования Нижегородской области, сотрудникам школ рекомендовано отказаться от использования на рабочих местах иностранных сервисов — WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive и других, поскольку «ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации».

При этом источники газеты среди участников родительских чатов в ряде регионов рассказали, что ограничить использование иностранных мессенджеров рекомендовали не только учителям, но и родителям. В частности, в Амурской области учителя стали создавать группы для родителей в «Телеграме», хотя иногда последние продолжают общаться в WhatsApp, пишет издание.