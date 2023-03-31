Минцифры поэтапно ограничит доступ школ к иностранным видеосервисам

Глава ведомства Максут Шадаев напомнил, что в России разработана единая коммуникационная платформа, которой ежедневно пользуются 300 тыс. человек

В России будут поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе итоговой коллегии Минпросвещения.

По его словам, есть российская единая коммуникационная платформа, которой ежедневно пользуются 300 тыс. человек и проводится около 70-75 тыс. видеоконференций в день. «Мы считаем, что проникновение этой платформы — уже 50%», — отметил Шадаев.

Кроме того, министр попросил уделить внимание переходу школ на «VK Мессенджер». По его мнению, для общение учителя с учащимися и их родителями нужно использовать российскую платформу, для личного общения можно пользоваться любыми мессенджерами. Глава Минцифры уточнил, что все школы зарегистрированы в VK Мессенджере, однако пока лишь «300 тыс. классных чатов создано, которые более-менее активны». «Нам кажется, что есть куда развиваться», — добавил он.

В России разработана образовательная платформа «Сферум» (VK и «Ростелеком») как аналог американского сервиса видеоконференций Zoom. Учебный профиль «Сферум» в VK Мессенджере предназначен для учебы и общения между учителями, учениками и их родителями. В нем можно создавать видеозвонки и чаты.

Осенью прошлого года газета «Коммерсантъ» писал, что Минпросвещения рекомендовало учителям перейти на «VK Мессенджер» вместо WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в образовательном процессе. Позднее в ведомстве пояснили, что школам рекомендовано «ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной образовательной платформы («Сферум») с использованием российского мессенджера — «VK Мессенджер».