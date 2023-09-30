Путин поздравил россиян с годовщиной приссоединения новых территорий

Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие — были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор — быть со своим отечеством», — сказал глава государства.

По словам президента, вхождение новых регионов является свидетельством веры миллионов людей в историческую справедливость.

В своем обращении Путин также рассказал о предстоящей работе по социально-экономическому развитию новых регионов. «Мы обязательно добьемся поставленных целей», — пообещал глава государства.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Он прошел с 23 по 27 сентября, на седьмом месяце военной операции России на Украине.

30 сентября того же года Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России, 5 октября законы об их ратификации подписал Путин. На данный момент, Херсонскую и Запорожскую области в составе России официально признала только Северная Корея.

Киев назвал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев отказывается от переговоров с Москвой до тех пор, пока Владимир Путин является президентом.