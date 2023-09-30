 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин поздравил россиян с годовщиной приссоединения новых территорий

Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной приссоединения новых территорий
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие — были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор — быть со своим отечеством», — сказал глава государства.

По словам президента, вхождение новых регионов является свидетельством веры миллионов людей в историческую справедливость.

В своем обращении Путин также рассказал о предстоящей работе по социально-экономическому развитию новых регионов. «Мы обязательно добьемся поставленных целей», — пообещал глава государства.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Он прошел с 23 по 27 сентября, на седьмом месяце военной операции России на Украине.

30 сентября того же года Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России, 5 октября законы об их ратификации подписал Путин. На данный момент, Херсонскую и Запорожскую области в составе России официально признала только Северная Корея.

Читайте на РБК Pro
Афгани — лучшая валюта квартала. Как это возможно в рухнувшей экономике
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Открыть счет и компанию в ОАЭ стало сложно. Как обойти риски

Киев назвал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев отказывается от переговоров с Москвой до тех пор, пока Владимир Путин является президентом. 

Теги
Персоны
Херсонская область Запорожская область ДНР ЛНР Владимир Путин поздравление
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил, что развивающиеся страны должны перестать платить оброк
Политика
Путин заявил об общих взглядах России и Латинской Америки на политику
Политика
Премьер Киргизии назвал дату визита Путина в страну
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
В Винницкой области прозвучали взрывы Политика, 01:39
Богомаз сообщил о нарушении энергоснабжения в поселке из-за атаки Политика, 01:01
Путин поздравил россиян с годовщиной приссоединения новых территорий Политика, 00:58
Ереван решил через суд ООН в Гааге добиться отказа Баку от дискриминации Политика, 00:49
Генерал Черльз Браун вступил в должность главы Комитета начштабов ВС США Политика, 00:35
На «Властелине небес» в Ставрополе застряли шесть человек Общество, 00:24
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Республиканцы провалили голосование по своему проекту бюджета США Политика, 29 сен, 23:51
Строители из Ленинградской области попали под обстрел в ДНР Политика, 29 сен, 23:38
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 29 сен, 23:28
Пушилин заявил об увеличении российскими войсками «серой зоны» в ДНР Политика, 29 сен, 23:22
Остановка рейсов за рубеж на иностранных самолетах ГТЛК. Что важно знать Бизнес, 29 сен, 23:12
Le Monde узнала о расследовании главы LVMH и Саркисова из-за Куршевеля Бизнес, 29 сен, 23:05
Киев перестал считать «спонсором войны» банк из Венгрии ради помощи Политика, 29 сен, 22:51