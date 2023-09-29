В Минобрнауки сообщили о пробе курса «История религий России» в вузах

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В некоторых вузах на пробу ввели курс «История религий России», сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки.

«Курс «История религий России» разработан специалистами и уже введен в рамках апробации в ряде вузов. По итогам мы посмотрим, как его можно распространить по более широкому кругу университетов», — заявил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. Он отметил, что в России в целом развивается теологическое образование.

Могилевский не назвал вузы, в которых ввели новый курс.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки проработать вопрос внедрения в вузах модуля по истории религии России. Ответственными за поручение назначили главу Минобрнауки Валерия Фалькова, помощника президента Владимира Мединского и директора Службы внешней разведки, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

В июне 2023 года Путин заявил о недопустимости оскорбления религиозных чувств граждан. Он подчеркнул, что в России, в отличие от других государств, неуважение к верующим всегда будет являться нарушением закона. Путин заверил, что Россия глубоко уважает священное писание мусульман Коран. 28 июня полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме.