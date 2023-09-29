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Для температурного рекорда в Москве не хватило 0,1 градуса

Вильфанд: в Москве для нового температурного рекорда не хватило 0,1 градуса
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Температуре воздуха в Москве 29 сентября не хватило 0,1 градуса, чтобы в городе был установлен новый температурный рекорд, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Зафиксирована температура [плюс] 23,2 градуса, что максимально близко к рекорду 1900 года. Он составляет 23,3 градуса. Сейчас температура уже начинает понижаться», — сказал он.

Завтра тоже будет почти такая же температура, добавил Вильфанд.

В Москве с начала сентября было установлено несколько температурных рекордов. Так, в ночь на 22 сентября температура воздуха повторила рекорд 1975 года (плюс 13 градусов).

Ночь с 20 на 21 сентября также стала рекордно теплой. Температура тогда не опускалась ниже плюс 16,2 градуса. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал эту ночь «бархатной». Был побит рекорд 2015 года, когда ночная температура составила плюс 13,1 градуса.

Днем 20 сентября воздух в Москве прогрелся до плюс 24,3 градуса на метеостанции ВДНХ. Таким образом был побит рекорд 1937 года для этого дня, когда было плюс 24,2 градуса.

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Теги
Роман Вильфанд синоптик Гидрометцентр температурный рекорд аномально теплая погода
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