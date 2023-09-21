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В Москве прошла рекордно теплая «бархатная» ночь

Синоптик Тишковец: рекордно теплая «бархатная» ночь прошла в Москве
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Ночь с 20 на 21 сентября в Москве стала рекордно теплой и «бархатной», на базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометра не опускались ниже плюс 16,2 градуса. Об этом сообщил РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Так тепло на ВДНХ не было никогда за всю историю регулярных метеонаблюдений. Рекорд держался с 2015 года, когда ночная температура составила плюс 13,1. По метеостатистике, в среднем ночная температура 21 сентября бывает выше плюс десяти градусов не чаще одного раза в десять лет», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что такая ночная температура на два градуса выше климатической нормы дня в сентябре. По климату в Москве даже в разгар лета, в июле, ночная норма меньше — плюс 13,5 градуса. «Прошедшая ночь стала субтропической и соответствует климатическим показателям в темное время суток бархатного сезона таких российских черноморских курортов, как Сочи и Ялта», — объяснил Тишковец.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала РБК, что в Московской области температура ночью также была довольно высокой — в пределах плюс 13–16 градусов. «Мы ждем в последующие дни, что ночи будут такими же теплыми, может быть, даже теплее, а дневная температура тоже начнет повышаться», — заявила синоптик.

По словам Поздняковой, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха в Москве поднимется до плюс 23–25 градусов, что близко к рекордным значениям. Температура будет градусов на шесть-семь выше климатической нормы. «Это потому, что мы находимся в самой теплой части антициклона, в южных потоках, с юга ветром нам приносится воздух из Малой Азии», — объяснила синоптик.

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