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Хинштейн рассказал о сроке для юриста, который собирался дать ему взятку

Хинштейн рассказал о сроке для юриста, который собирался передать ему взятку
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

Красноярский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы юриста Дмитрия Мамонтова, который пытался подкупить прокуратуру Самарской области и председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. Об этом Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале.

Красноярский район находится на севере Самарской области, его административный центр — село Красный Яр.

По словам Хинштейна, Мамонтов, «бравировавший своим знакомством со мной и прокурорами», вымогал €50 тыс. у друга председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова. В итоге Мамонтова осудили за мошенничество (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса) и приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб.

В мае Хинштейн сообщил, что «друг» бывшего председателя 6-го кассационного суда, владелец ГК «Тон-Авто» Александр Курылин задумал дать взятку Хинштейну, чтобы его перестали проверять на предмет коррупции. Депутат Госдумы отметил, что для этой цели Курылин «вступил в переговоры» с «неким юристом Дмитрием Мамонтовым», который пообещал ему, что «закроет все вопросы» с Хинштейном, как с главным инициатором проверок, и с сотрудниками областной прокуратуры. Свои услуги он оценил в €50 тыс.

По словам Хинштейна, Курылин передал в личное пользование Ефанову джип Toyota Sequoia за 10 млн руб. В связи с этим депутат и инициировал проверку. Курылин же обратился с заявлением в ФСБ о том, что €50 тыс. у него вымогают.

Хинштейн подчеркнул, что, по его мнению, «эта история — отнюдь не закрыта и вопрос о взятке по-прежнему стоит на повестке». Он отметил, что действия Курылина, вступившего в переговоры с мошенником, «ясно свидетельствуют против него: значит, ему есть чего бояться».

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Глава комитета Госдумы по информационной политике неоднократно сообщал о делах, связанных с коррупцией. 27 сентября он рассказал, что еще одним фигурантом дела о коррупции в Росгвардии стала гендиректор «Нижегородского автомобильного завода» Наталья Барканова, в отношении нее возбудили уголовное дело. Хинштейн добавил, что она дает признательные показания и написала явку с повинной.

О вскрытии коррупционной схемы он сообщил в конце июля: по его информации, должностные лица Росгвардии договорились о закупке комплексов разминирования «Аракс» по завышенной стоимости на 227 млн руб. Сговор раскрыли управление собственной безопасности и ФСБ.

Теги
Александр Хинштейн коррупция взятка Самарская область
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