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По делу о коррупции в Росгвардии на ₽227 млн задержали директора завода

Директор автозавода стала фигурантом дела о коррупции в Росгвардии
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Еще одним фигурантом дела о коррупции в Росгвардии на 227 млн руб. стала генеральный директор «Нижегородского автомобильного завода» Наталья Барканова. Об этом сообщил бывший советник главы Росгвардии, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в телеграм-канале.

В отношении Баркановой возбудили уголовное дело, ее считают одной из участниц преступной схемы, вскрытой Главным управлением собственной безопасности Росгвардии. Женщина написала явку с повинной и дает признательные показания, добавил Хинштейн.

«Нижегородский автомобильный завод» занимается производством пассажирских микроавтобусов и спецтранспорта, выполненного на базе цельнометаллических фургонов Volkswagen Crafter, Renault Master, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Mercedes Sprinter. Предприятие также производит и автобусы для Росгвардии.

О вскрытии коррупционной схемы в Росгвардии Хинштейн сообщил в конце июля. Должностные лица ведомства договорились о закупке комплексов разминирования «Аракс» по завышенной стоимости на 227 млн руб. Сговор раскрыли управление собственной безопасности и ФСБ.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Были задержаны глава управления жилищной политики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, глава отдела департамента реализации госпрограмм Игорь Елисеев, гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков. На тот момент, по словам Хинштейна, были допрошены 12 человек, проведены 20 обысков.

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Проверку санкционировал глава Росгвардии Виктор Золотов, выводы по ее итогам должны были направить в военное следствие и военную прокуратуру.

Теги
Росгвардия коррупция мошенничество Александр Хинштейн
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