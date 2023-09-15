Skyeng извинилась за «непозволительный креатив» после поста Хинштейна

Фото: skyeng / VK

Онлайн-школа Skyeng принесла извинения за рекламу с изображением военного. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о рекламе Skyeng, на которой изображен печальный мужчина в военной форме, с подписью: «Больше года не виделся с друзьями, которые уехали, и безумно скучаешь по ним? Английский + IT — топовое сочетание, которое поможет получить зарубежный оффер».

В компании назвали это «непозволительным креативом» и пояснили, что рекламное агентство без согласования опубликовало этот «спорный материал», и он попал в Сеть. Skyeng удалила рекламу, отказалась от сотрудничества с этим агентством и пересмотрела схему согласования материалов.

«Наша команда считает инцидент непозволительным и приносит извинения за несовершенство процессов внутри компании. Произошедшее стало для нас уроком на будущее», — сказали РБК в пресс-службе компании.

Ранее на рекламу с военным обратил внимание глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. В своем телеграм-канале он призвал Skyeng объяснить, «какой смысл они вкладывают в эту рекламу и почему защита Отечества противопоставляется трудоустройству за границей».

«Читается это так: пока твои друзья воюют, учи английский, получай зарубежный оффер и уезжай из России», — отметил депутат. Он пообещал направить запрос в Федеральную антимонопольную службу.