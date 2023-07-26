Росгвардия вскрыла мошенничество на ₽227 млн c комплексами разминирования

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 99,72 (+0,02) Инвестиции, 19:15 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 90,05 (-0,05) Инвестиции, 19:15
Материк контрастов: как развивается ESG в странах Африки Тренды, 20:03
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 20:01
Россиянин проплыл быстрее победителя ЧМ-2023 и выиграл 1 млн руб. Спорт, 19:49
НАТО усилит разведку в Черном море после прекращения зерновой сделки Политика, 19:46
Армения отказалась от учений ОДКБ по ликвидации аварии на ядерном объекте Политика, 19:45
Почему Райффайзенбанк ограничил прием валюты и рублей у россиян Финансы, 19:45
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 19:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Банк России введет новую категорию клиентов брокеров Инвестиции, 19:24
Росгвардия вскрыла мошенничество на ₽227 млн c комплексами разминирования Политика, 19:18
Дипломат назвал причину невозможности экстрадиции Кислицына в США Политика, 18:58
Рублев победил на старте турнира в Гамбурге, отыграв три матчбола Спорт, 18:56
Как подвели итоги восьми лет работы игорных зон России Пресс-релиз, 18:53
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 18:52
Объем своей поддержки туротрасли ПСБ оценил в ₽155 млрд​ Пресс-релиз, 18:48
Политика ,  
0 

Росгвардия вскрыла мошенничество на ₽227 млн c комплексами разминирования

В Росгвардии раскрыли коррупционную схему на ₽227 млн по закупке комплексов разминирования
Начальники департаментов Росгвардии и глава компании-поставщика сговорились о закупке ведомством оборудования по завышенной цене, схему раскрыли сотрудники ФСБ и самого ведомства
Передвижной комплекс &laquo;Аракс&raquo;
Передвижной комплекс «Аракс» (Фото: forward52.ru)

Должностные лица Росгвардии договорились о закупке комплексов разминирования «Аракс» по завышенной стоимости на ₽227 млн, сговор раскрыли управление собственной безопасности ведомства и ФСБ. Об этом сообщил бывший советник главы Росгвардии, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Задержаны глава управления жилищной политики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, глава отдела департамента реализации госпрограмм Игорь Елисеев, гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и другие фигуранты. Следователи провели обыски. СК завел уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

«В настоящее время об обстоятельствах произошедшего допрошены 12 человек, с целью изъятия документов, имеющих отношение к делу, проведены порядка 20 обысков», — сообщили в СК.

Проверку санкционировал глава ведомства Виктор Золотов, отметил депутат. Он добавил, что дело стало результатом усилий самой Росгвардии, а выводы по итогам проверки направят в военное следствие и военную прокуратуру.

В марте стало известно о признании заместителя командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-майора Вадима Драгомирецкого в «систематическом получении «откатов». По версии следствия, он получал взятки от подрядчика, занимавшегося реконструкцией одной из воинских частей в Московской области. Речь могла идти о 19 млн руб.

В том же месяце сотрудники ФСБ задержали экс-начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева по обвинению в коррупции. Как выяснил «Коммерсантъ», он получил в биткоинах рекордную взятку для сотрудника СК России — $24 млн (1,6 млрд руб.). На ноутбуке следователя нашли папку «Пенсия», в которой оказался снимок листа бумаги с записями кодов, позволявших Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.

 

Читайте на РБК Pro
Как можно замедлить старость и отложить смерть: отвечает генетик
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Почему метавселенные никому не нужны в 2023 году
Акции Carvana подорожали на 1000%. Никто не знает почему
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Росгвардия ФСБ коррупция
Материалы по теме
В Курчатове двоих мужчин задержали по подозрению в избиении росгвардейцев
Общество
Хинштейн сообщил об аресте замглавы центра Росгвардии за мошенничество
Политика
Экс-глава антикоррупционного главка МВД генерал Сугробов вышел на свободу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter