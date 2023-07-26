Росгвардия вскрыла мошенничество на ₽227 млн c комплексами разминирования

В Росгвардии раскрыли коррупционную схему на ₽227 млн по закупке комплексов разминирования

Начальники департаментов Росгвардии и глава компании-поставщика сговорились о закупке ведомством оборудования по завышенной цене, схему раскрыли сотрудники ФСБ и самого ведомства

Передвижной комплекс «Аракс» (Фото: forward52.ru)

Должностные лица Росгвардии договорились о закупке комплексов разминирования «Аракс» по завышенной стоимости на ₽227 млн, сговор раскрыли управление собственной безопасности ведомства и ФСБ. Об этом сообщил бывший советник главы Росгвардии, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Задержаны глава управления жилищной политики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, глава отдела департамента реализации госпрограмм Игорь Елисеев, гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и другие фигуранты. Следователи провели обыски. СК завел уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

«В настоящее время об обстоятельствах произошедшего допрошены 12 человек, с целью изъятия документов, имеющих отношение к делу, проведены порядка 20 обысков», — сообщили в СК.

Проверку санкционировал глава ведомства Виктор Золотов, отметил депутат. Он добавил, что дело стало результатом усилий самой Росгвардии, а выводы по итогам проверки направят в военное следствие и военную прокуратуру.

В марте стало известно о признании заместителя командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-майора Вадима Драгомирецкого в «систематическом получении «откатов». По версии следствия, он получал взятки от подрядчика, занимавшегося реконструкцией одной из воинских частей в Московской области. Речь могла идти о 19 млн руб.

В том же месяце сотрудники ФСБ задержали экс-начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева по обвинению в коррупции. Как выяснил «Коммерсантъ», он получил в биткоинах рекордную взятку для сотрудника СК России — $24 млн (1,6 млрд руб.). На ноутбуке следователя нашли папку «Пенсия», в которой оказался снимок листа бумаги с записями кодов, позволявших Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.



