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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 9 ударах по местам подготовки диверсантов за неделю

Минобороны: за неделю военные нанесли 9 ударов по местам подготовки диверсантов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные за неделю нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по складам боеприпасов ВСУ и местам подготовки диверсантов. Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«В период с 24 по 29 сентября <...> нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников», — говорится в сводке министерства.

В результате ударов военные уничтожили пункт управления формирования «Иностранный легион» и два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами. Атаки нарушили поставки вооружений иностранного производства военным Украины и материально-техническое обеспечение украинских войск на донецком и запорожском направлениях.

4 сентября сотрудники МВД и ФСБ задержали изготовителя бомб для диверсионно-террористической группы с Украины, действовавшей в Запорожской области. У него изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты взрывных устройств.

30 августа в Брянской области уничтожили диверсионную группу из сотрудников Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций. Диверсанты готовили теракты в регионе на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Двоих украинских военных убили, еще пятерых задержали.

Теги
Минобороны диверсанты Украина ВСУ
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