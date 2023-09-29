Экс-главкома армии Карабаха задержали на границе с Арменией

На КПП из Карабаха в Армению задержали бывшего командующего армией НКР

Левон Мнацаканян (Фото: TheNkrArmyChannelinfo / YouTube)

На пункте пропуска «Лачин», который находится по пути из Нагорного Карабаха в Армению, задержали бывшего командующего Армией обороны непризнанной республики (2015–2018) генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна, сообщили ТАСС в окружении военачальника.

О задержании также написал глава общественной организации «Гражданское сознание» Нарек Самсонян в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

По словам собеседника ТАСС, Мнацаканяна задержали азербайджанские силовики, когда он пытался выехать из Карабаха в армянский город Горис.

«Я не сомневаюсь, что и генерал Мнацаканян, и [бывший государственный министр Нагорного Карабаха] Рубен Варданян были взяты в плен по прямому указанию вероломного режима и по согласованию с [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым», — заявил Самсонян.

Варданян был задержан азербайджанской стороной на КПП в Лачинском коридоре 27 сентября. Его жена Вероника Зонабенд рассказала РБК, что он был «арестован и взят в плен азербайджанскими властями» при попытке покинуть Нагорный Карабах. Баку обвинил Варданяна в «спонсировании терроризма» и участии в создании или деятельности незаконных вооруженных формирований.

На следующий день бывший министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), советник президента Давид Бабаян добровольно сдался властям Азербайджана.

Задержания политиков Нагорного Карабаха начались после заключения соглашения между Баку и Степанакертом, что произошло после «антитеррористической операции» Азербайджана в НКР. Стороны договорились о выводе армянских военных и разоружении армии непризнанной республики. 28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.