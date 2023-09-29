Илон Маск: у граждан Украины нет выбора — служить или не служить в армии

Маск заявил об отсутствии у украинцев выбора по службе в армии

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что у граждан Украины нет выбора — служить или не служить в армии.

Так он прокомментировал в соцсети X (ранее Twitter) пост журналиста Гленна Гринвальда о том, что в боевых действиях на Украине участвуют солдаты срочной службы и все больше украинских мужчин «отчаянно пытаются бежать из страны», так как их «хотят использовать в качестве пушечного мяса».

«Вы правы. Служба в армии там [на Украине] не опция», — написал Маск ему в ответ.

На Украине с момента ввода российских войск в страну в феврале 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

А в сентябре этого года Минобороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных по отдельным специальностям. Ведомство обновило список болезней, по которым определяют пригодность к службе. Теперь основанием для признания негодным к службе больше не считаются клинически излеченный туберкулез, болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций, легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики и некоторые другие заболевания.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорил в сентябре, что Киев может обратиться к властям других стран и запросить экстрадицию уклонистов с их территории.