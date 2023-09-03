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Военная операция на Украине ,  
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Ограниченно годным разрешили служить в ВСУ по отдельным специальностям

Минобороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных по отдельным специальностям
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны Украины разрешило мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Соответствующий приказ опубликован на сайте Верховной рады.

Изменения были внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, а конкретно в пункт 20.4. Из него полностью исключили ту часть, где перечисляются болезни, которые ранее были основанием для признания человека негодным к военной службе.

Согласно новому приказу, такими основаниями больше не являются заболевания категории:

  • 2-в — клинически излеченный туберкулез;
  • 4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
  • 5-в — бессимптомный ВИЧ;
  • 12-в — хронические заболевания крови и кровеносных органов;
  • 13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
  • 14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;
  • 17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;
  • 21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;
  • 22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Однако ограниченно годные смогут служить только по конкретной военной специальности, решение об этом будет принимать военно-врачебная комиссия.

Кроме того, были упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.

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После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

Мобилизация должна была проходить в несколько этапов. На первом из них в армию должны были призвать бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе. На втором этапе — военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту.

На третьем этапе в армию должны были призвать выпускников военных кафедр вузов (в качестве офицеров запаса) и всех, у кого нет возрастных и физических ограничений. На четвертом этапе на службу могут привлечь так называемый общественный резерв, то есть всех граждан страны без возрастных и физических ограничений.

Теги
Минобороны Украины мобилизация военнослужащие ВСУ
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