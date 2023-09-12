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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия отказалась выдавать Украине уклоняющихся от призыва

Венгрия отказалась выдавать Украине уклоняющихся от призыва на военную службу
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Военная операция на Украине
Убежище для беженцев в Венгрии
Убежище для беженцев в Венгрии (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан, которые уклоняются от призыва на военную службу. Об этом заявил заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен, передает ATV.

Каждый беженец с Украины на территории Венгрии — свободный человек, подчеркнул вице-премьер. Он может свободно решать, оставаться ли ему в стране, продолжать ли путь на Запад или вернуться на родину, отметил Шемьен.

«Мы не проверяем ни у одного украинского беженца, подлежит ли он, по мнению украинцев, военной службе или нет. Венгрия не экстрадирует их в Украину», — сказал он.

Вице-премьер уточнил, что данные о таких украинцах также не будут передаваться Киеву.

После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

В начале сентября глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Киев может обратиться к властям других стран и запросить экстрадицию уклонистов с их территории. Сейчас украинские правоохранительные органы могут сделать запросы на экстрадицию уклонистов фактически в любой стране и «привезти их на Украину», чтобы они несли соответствующую ответственность, говорил он.

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После этого выдачу Киеву украинцев начала Польша, однако речь шла только об организаторах нелегальной миграции. Как отмечали в польской полиции, для экстрадиции всех уклонистов Киев должен выдать международный ордер на арест каждого из них. По данным издания, с начала конфликта в Польшу въехали порядка 80 тыс. украинцев призывного возраста.

При этом Австрия отказалась выдавать Украине уехавших из страны граждан, годных к военной службе, писала Exxpress со ссылкой на представителя МВД страны. Информацию подтвердили в австрийском Минюсте. Сейчас в Австрии проживают 14 тыс. мужчин с Украины в возрасте от 18 до 54 лет, отмечало издание.

Теги
Венгрия Украина экстрадиция уклонисты мобилизация
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