Украина показала экспериментальных наземных боевых роботов

На Украине показали 25 роботов, среди них были и боевые, например, с турелями — установками для крепления пулеметов или пушек, а также роботы-камикадзе. Россия называла целью спецоперации демилитаризацию соседней страны

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Украина разработала как минимум 25 роботов для использования в военных целях, сообщает Business Insider.

Об этом также писал в своем телеграм-канале министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Он рассказал, что протестировал различные модели роботов — «от логистических до боевых, от дистанционных турелей (установка для крепления пулеметов или пушек. — РБК) до роботов-камикадзе».

Разработками занимается созданная правительством Украины платформа Brave1. Ее партнеры могут через специальный портал отправлять свои проекты или предложения, которые затем оценивает команда Brave1.

«Сейчас у нас значительный прогресс на рынке беспилотников — компании масштабируются и активно развиваются. Дальше мы расширим этот опыт на армию роботов», — отметил Федоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» 28 августа заявил, что сейчас страна «номер один» в области разработок в направлении безопасности. Он сообщил, что в октябре в стране пройдет форум в сфере military tech, который посетят «ведущие представители отрасли из разных стран мира и континентов», говорится на его сайте. Глава государства не исключил, что в ходе мероприятия могут быть подписаны какие-либо контракты.

Российская сторона называла одной из целей идущей на Украине спецоперации демилитаризацию страны. В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта задача «во многом выполнена», поскольку Киев использует меньше своего оружия и все больше — западного.