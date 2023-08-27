Кеннеди-младший счел «отрезвляющей» статью Захаровой об обедненном уране

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Поставки Украине от США боеприпасов с обедненным ураном могут привести к ее уничтожению, заявил Роберт Кеннеди-младший — племянник 35-го президента Джона Кеннеди (1961–1963) и кандидат на пост главы государства от партии демократов — на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», — написал Кеннеди-младший.

Так он прокомментировал статью официального представителя МИД России Марии Захаровой в «Комсомольской правде». «Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю», — написала Захарова.

По ее словам, на Украине уже фиксируется радиационное заражение почвы, например, в Хмельницкой области, а также в восточных воеводствах Польши. Кроме того, в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, есть риск возникновения онкозаболеваний, отметила дипломат со ссылкой на данные итальянских военных, которые использовали такие снаряды.

Великобритания начала поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном в апреле. Опрошенные РБК эксперты утверждали, что такие снаряды, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, имеют низкую радиоактивность.