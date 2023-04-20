Кеннеди-младший заявил, что противостоять России на Украине невозможно

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Joshua Blanchard / Getty Images)

В Белом доме замалчивают тот факт, что российской армии невозможно противостоять на Украине. С таким утверждением в эфире Fox News выступил Роберт Кеннеди-младший — племянник бывшего президента США Джона Кеннеди и сын политика Роберта Кеннеди.

«Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», — заявил он.

CNN сообщал о планах 69-летнего Кеннеди-младшего принять участие в президентской гонке в 2024 году от Демократической партии.

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