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Военная операция на Украине ,  
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Над одним из районов Белгородской области сбили беспилотник

Минобороны: в Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Силы ПВО российской армии сбили украинский беспилотный летательный аппарат в одном из районов Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, в каком районе был сбит дрон, не сообщили также о последствиях его падения на земле.

В соседней Брянской области в этот день сбили два украинских БПЛА.

Первый беспилотник был уничтожен около 11:00 мск.

Об уничтожении второго дрона глава региона Александр Богомаз сообщил после полудня. Он уточнил, что беспилотник был сбит на подлете к Брянску.

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В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Теги
Минобороны беспилотники ПВО
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