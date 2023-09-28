Над одним из районов Белгородской области сбили беспилотник

Фото: Google Maps

Силы ПВО российской армии сбили украинский беспилотный летательный аппарат в одном из районов Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, в каком районе был сбит дрон, не сообщили также о последствиях его падения на земле.

В соседней Брянской области в этот день сбили два украинских БПЛА.

Первый беспилотник был уничтожен около 11:00 мск.

Об уничтожении второго дрона глава региона Александр Богомаз сообщил после полудня. Он уточнил, что беспилотник был сбит на подлете к Брянску.

В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.