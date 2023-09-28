Ситуация в России сорвала планы Philip Morris по доходам от «бездыма»

Ситуация в России сорвала планы Philip Morris по доходам от «бездыма»

Сотрудники в одном из логистических центров Philip Morris (Фото: Jan Woitas / dpa / Reuters)

Американская табачная компания Philip Morris International (владеет брендами Marlboro, Bond, Parliament и др.) заявила о срыве планов получить к 2025 году от продажи бездымной продукции более половины дохода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Яцека Ольчака.

Цель получить к 2025 году с «бездыма» более 50% от общей выручки оказалась недостижима после спада продаж в России и на Украине — двух ключевых рынках сбыта такой продукции, сообщил Ольчак в речи для инвесторов.

После начала военной операции на Украине Philip Morris сообщила о планах уйти с российского рынка. Тогда компания не исключила передачу активов как возможный вариант.

В официальном пресс-релизе компании информации о сорванных планах нет. В пресс-службе рассказали, что Philip Morris собирается стать «практически свободной» от табака к 2030 году. К этому времени компания планирует получать от продажи бездымных продуктов более двух третьих от общего дохода.

В марте 2022 года после начала военной операции на Украине Philip Morris сообщила о сокращении производства в России и приостановке всех запланированных инвестиций. Позднее стало известно, что компания работает над вариантами выхода с российского рынка.

В июле 2022-го Ольчак заявил, что Philip Morris решила «изменить отношения» с Россией из-за возникших сложностей с поставками и финансовыми операциями. Глава компании рассказал о планах переориентироваться на европейский, азиатский, а также американский рынки.

В феврале 2023 года Ольчак рассказал о сложностях с продажей бизнеса в России. Philip Morris International скорее останется в стране, чем продаст бизнес на невыгодных условиях, подчеркнул тогда гендиректор.

В августе 2023-го Украина внесла табачную компанию в список «международных спонсоров войны». В украинском Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что Philip Morris продолжает получать миллиардные прибыли в России, несмотря на заявления о приостановке инвестиций в страну.