Армения решила увеличить расходы на оборону на 7,3%

Глава Минфина Армении: расходы на оборону будут увеличены на 7,3%

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В 2024 году Армения увеличит расходы на оборону на 7,3%, заявил глава Минфина Ваге Ованнисян, передает Armenpress.

На оборону будет выделено 555 млрд драмов (около $1,5 млрд), что на 37,7 млрд ($97, 4 млн) драм больше, чем в 2023 году.

По итогам Второй карабахской войны 2020 года азербайджанская армия нанесла поражение армянским силами и заняла ряд районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В ноябре того же года стороны при посредничестве России заключили соглашение о прекращении боевых действий. При этом статус Нагорного Карабаха остался неурегулированным и стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 апреля 2023 года заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в границах времен СССР. Обе стороны заявляли о подготовке мирного договора.

19 сентября 2023 года Азербайджан провел однодневную «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики.

В итоге Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, предусматривающее расформирование и разоружение армии республики, вывод военной техники и армянских войск, присутствие которых Ереван отрицал.

28 сентября 2023 года президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал документ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.