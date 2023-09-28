Гладков сообщил о сбитом в Белгородской области украинском дроне

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Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. 25 сентября правительство Белгородской области сообщило, что регион обстреляли 117 раз. Наибольшее число снарядов — 21 — выпустили по Белгородскому району. Из них четыре по селу Нехотеевка. При обстрелах никто не пострадал.

27 сентября Гладков сообщил, что артиллерия украинской армии дважды за день обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области. Осколки снарядов повредили четыре частных жилых дома, в них выбиты окна, посечены заборы и хозпостройки.

В результате обстрела пострадал один мужчина, он получил осколочные ранения бедра. Его госпитализировали.