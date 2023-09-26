Гладков: при обстреле села Долгое в Белгородской области пострадала женщина

Женщина пострадала при обстреле села в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Долгое в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате пострадала женщина, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Женщина пострадала, когда один из снарядов попал на территорию частного жилого домовладения, уточнил губернатор. Она получила осколочное ранение головы. Пострадавшую отправили в больницу.

Кроме того, по словам Гладкова, повреждения получил частный жилой дом: снаряд пробил кровлю здания.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. Накануне, по данным правительства Белгородской области, регион обстреляли 117 раз.

За 26 сентября Гладков пять раз писал об обстрелах. Под удар кроме Долгого попадали поселок Задорожный, села Новая Таволжанка, Новостроевка-Вторая и Большетроицкое. Кроме того, за сутки над территорией региона сбили два дрона.