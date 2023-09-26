В Белгороде сообщили о 117 обстрелах региона за сутки
За сутки 25 сентября Белгородская область 117 раз попадала под обстрел со стороны Украины, над регионом были сбиты 11 беспилотников. Об этом сообщила администрация региона.
Наибольшее число снарядов — 21 — было выпущено по Белгородскому району. Из них четыре по селу Нехотеевка. При обстрелах никто не пострадал.
Десять минометных снарядов и четыре гранатометных выстрела взорвались в селе Богун-Городок. Пострадавших и разрушений не было.
15 прилетов было зафиксировано по селу Уразово в Валуйском городском округе. Пострадали две местные жительницы, помощь им была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Под минометный обстрел попало село Карабаново — зафиксировано два прилета. Никто не пострадал.
В Волоконовском районе по хутору Старый выпустили шесть, а по окраине хутора Киселев выпущено пять минометных снарядов.
В Грайворонском городском округе в селе Антоновка сбит один беспилотник самолетного типа. В районе села Ивановская Лисица сбили семь беспилотников самолетного типа. Под обстрел также попали окраины хутора Байрак и села Козинка.
В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь артиллерийских и восемь минометных снарядов. Была повреждена линия электропередач. В городе Шебекино зафиксировали восемь взрывов. Один из снарядов попал в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. Есть пострадавшая, пассажирка автомобиля, — у женщины легкая контузия, от госпитализации отказалась.
При повторном обстреле города часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий. Пострадали двое сотрудников. Женщина с множественными поверхностными осколочными ранениями бедра, лопаточной области и кисти доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказали ей всю необходимую помощь. Второй пострадавший — мужчина, поздно вечером самостоятельно обратился за медицинской помощью.
По селу Муром было выпущено три минометных снаряда, вследствие чего произошло возгорание сухой травы на площади в 230 квадратных метров.
Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. В регионе действует повышенный желтый уровень террористической опасности.