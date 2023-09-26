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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде сообщили о 117 обстрелах региона за сутки

В Белгороде сообщили о 117 обстрелах региона за сутки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

За сутки 25 сентября Белгородская область 117 раз попадала под обстрел со стороны Украины, над регионом были сбиты 11 беспилотников. Об этом сообщила администрация региона.

Наибольшее число снарядов — 21 — было выпущено по Белгородскому району. Из них четыре по селу Нехотеевка. При обстрелах никто не пострадал.

Десять минометных снарядов и четыре гранатометных выстрела взорвались в селе Богун-Городок. Пострадавших и разрушений не было.

15 прилетов было зафиксировано по селу Уразово в Валуйском городском округе. Пострадали две местные жительницы, помощь им была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Под минометный обстрел попало село Карабаново — зафиксировано два прилета. Никто не пострадал.

В Волоконовском районе по хутору Старый выпустили шесть, а по окраине хутора Киселев выпущено пять минометных снарядов.

В Грайворонском городском округе в селе Антоновка сбит один беспилотник самолетного типа. В районе села Ивановская Лисица сбили семь беспилотников самолетного типа. Под обстрел также попали окраины хутора Байрак и села Козинка.

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В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь артиллерийских и восемь минометных снарядов. Была повреждена линия электропередач. В городе Шебекино зафиксировали восемь взрывов. Один из снарядов попал в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. Есть пострадавшая, пассажирка автомобиля, — у женщины легкая контузия, от госпитализации отказалась.

При повторном обстреле города часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий. Пострадали двое сотрудников. Женщина с множественными поверхностными осколочными ранениями бедра, лопаточной области и кисти доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказали ей всю необходимую помощь. Второй пострадавший — мужчина, поздно вечером самостоятельно обратился за медицинской помощью.

По селу Муром было выпущено три минометных снаряда, вследствие чего произошло возгорание сухой травы на площади в 230 квадратных метров.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. В регионе действует повышенный желтый уровень террористической опасности.

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Белгородская область Военная операция на Украине обстрелы дроны ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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