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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о повторном обстреле села Большетроицкое под Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Артиллерия украинской армии второй раз за день обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов повреждены четыре частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, заборы и хозпостройки», — написал он в своем телеграм-канале.

При обстреле никто не пострадал, заявил глава региона. Сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы, в селе проводится подомовой обход, добавил он.

Село Большетроицкое находится в Шебекинском городском округе Белгородской области, в 10 км от границы с Украиной.

Гладков сообщил об обстреле Большетроицкого со стороны Украины в 10:23 утра 27 сентября. Тогда повреждения получил один дом, губернатор также рассказал о пострадавшем — один мужчина получил осколочные ранения бедра.

Накануне, 26 сентября, Большетроицкое также попало под обстрел. Глава региона сообщил тогда о повреждении четырех домов, пострадавших не было.

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Власти приграничных российских регионов регулярно заявляют об обстрелах городов и поселков. 23 сентября ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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