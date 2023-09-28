Синоптик предрек конец бабьего лета в Москве к 1 октября

Синоптик Тишковец: теплая погода в Москве задержится еще на три дня — до октября

Фото: Игорь Харитонов / Global Look Press

Теплая погода в Москве сохранится еще на три дня, после чего в столицу придут октябрьские холода. Об этом ТАСС заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«У нас осталось три дня бабьего лета, после чего ожидается погружение в обычную октябрьскую осень», — рассказал Тишковец. По его словам, в четверг, 28 сентября, в Москве не будет осадков, установится малооблачная погода с температурой до плюс 21–23 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 29 сентября в Москве может быть побит температурный рекорд 1900 года — плюс 21–24 градуса. Рекордное тепло было зафиксировано в 1900 году на уровне плюс 23,3 градуса. В другие дни этой недели в столице, по его словам, также ожидается теплая погода — плюс 17–22 градуса.

20 сентября был побит другой температурный рекорд — 1937 года. Тишковец сообщил, что к 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 24,3 градуса, когда как прежний рекорд составил плюс 24,2.