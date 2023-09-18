Синоптик спрогнозировал «настоящую летнюю погоду» в Москве

В четверг, 21 сентября, в Москве прогнозируется летняя погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Настоящая летняя погода прогнозируется с четверга. В этот день прогнозируются до плюс 20-24 градусов, в пятницу — до плюс 21-26 градусов. Это августовская погода, температура выше нормы на 6 градусов», — сказал он.

В начале недели ожидается погода плюс 18-21 градусов. Местами возможны небольшие дожди.

Погода до 25 градусов ожидается по всей Центральной России, сообщил «РИА Новости» Вильфанд.

«Следующая неделя будет очень теплой, особенно начиная со среды. Температура выше нормы в конце недели на 5-6 градусов. Это будет погода, которая характерна для третьей декады августа», — сказал Вильфанд. По его словам, на севере европейской России температура будет также примерно на три градуса выше нормы.

До этого Вильфанд прогнозировал климатическое лето с температурами до плюс 24 градусов до 14 сентября. С 11 по 13 сентября была переменная облачность без осадков. Дневные температуры достигали плюс 24 градуса, ночные — не опускались ниже плюс 6 градусов.