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Синоптик допустил новый температурный рекорд в Москве

Вильфанд: 29 сентября может быть побит рекорд температурный рекорд 1900 года

В пятницу, 29 сентября, в Москве может быть побит температурный рекорд 1900 года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Супервысокая температура прогнозируется в пятницу — плюс 21-24 градусов. Рекордно высокая температура для 29 сентября — 23,3 градуса — была в 1900 году. Будет побит рекорд или нет, узнаем в пятницу, но это характеристика того, насколько будет тепло», — сказал он. В другие дни этой недели в Москве также ожидается теплая погода — плюс 17-22 градусов.

20 сентября был побит другой температурный рекорд — 1937 года. «Такого тепла не было 86 лет! К 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ +24,3, на Балчуге +24,9. Прежний рекорд для 20 сентября держался с 1937 года (+24,2)», — сообщал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что с 25 сентября в Москве и Подмосковье ожидается заметное похолодание, температура опустится до плюс 15 градусов.

«С понедельника — заметное понижение температуры. Ночь еще теплая: плюс 10–12 градусов, а дневные температуры уже будут в диапазоне плюс 17–19 градусов. Покажется, что это такое невероятное похолодание», — отмечал он

Теги
Роман Вильфанд Гидрометцентр Погода
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