Богомаз сообщил о сбитом на подлете к Брянску дроне

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Российские силы ПВО сбили беспилотник в окрестностях Брянска, сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Сбитый дрон, по словам Богомаза, был самолетного типа. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В атаке на город глава региона обвинил Украину.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников с начала спецоперации. В августе РБК подсчитал, что c начала военной операции на Украине власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз.

Накануне Богомаз сообщил, что еще один дрон самолетного типа ПВО уничтожили на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений, по его словам, тогда также не было.