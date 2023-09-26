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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил о сбитом на подлете к Брянску дроне

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили дрон на подлете к Брянску
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Российские силы ПВО сбили беспилотник в окрестностях Брянска, сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Сбитый дрон, по словам Богомаза, был самолетного типа. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В атаке на город глава региона обвинил Украину.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников с начала спецоперации. В августе РБК подсчитал, что c начала военной операции на Украине власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз.

Накануне Богомаз сообщил, что еще один дрон самолетного типа ПВО уничтожили на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений, по его словам, тогда также не было.

Теги
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Брянск Брянская область Александр Богомаз беспилотники ПВО Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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