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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о сбитом в Белгородской области беспилотнике

Гладков: в Белгородской области сработала система ПВО, сбит беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат сбит в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что данные о последствиях уничтожения дрона уточняются, но пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет.

В августе РБК подсчитал, что c начала военной операции на Украине власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года.

В ночь на 30 августа об ударах дронов заявили в семи регионах страны: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской областях. Позднее в этот же день об уничтожении беспилотника сообщили в Воронежской области.

В Пскове БПЛА атаковали военно-гражданский аэродром, там произошел пожар. Брянская область подверглась атакам беспилотников несколько раз — всего за день над ее территорией сбили семь дронов. Так, в Брянске два беспилотника попытались атаковать телебашню, их уничтожили системы ПВО. В результате падения БПЛА в здании местного управления СК выбило стекла.


 

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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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