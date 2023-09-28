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Конгрессмен описал Байдена фразой «портит все, к чему прикасается»

Конгрессмен США Маккарти о Байдене: он портит все, к чему прикасается
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти (республиканец) раскритиковал президента Джо Байдена со словами «он портит все, к чему прикасается». Об этом он написал в своем X (ранее — Twitter).

«Кажется, что Байден портит все, к чему прикасается. Он разрушил нашу границу, его субсидии на электромобили привели к забастовкам профсоюзов, его «байденомика» привела к рекордной инфляции», — заявил Маккарти.

27 сентября Байден призвал республиканцев в палате представителей «начать работать», чтобы не допустить шатдаун. Он обвинил Маккарти в отказе от соглашения по предотвращению потенциального дефолта США по госдолгу. Президент заявил, что республиканцы запустили процедуру импичмента против него, чтобы устроить шатдаун.

В тот же день Маккарти выступил против включения в инициативу о продлении финансирования федерального правительства страны положения о выделении $6 млрд Украине. Он отметил, что со стороны сенаторов это было «неправильно», поскольку «они предпочли Украину американцам».

Конгресс должен согласовать проект бюджета, хотя бы краткосрочный, до конца сентября, чтобы избежать шатдауна. Если этого не произойдет, федеральному правительству придется приостановить работу.

26 сентября сенат опубликовал законопроект о временном бюджете США до 17 ноября, в который вошла помощь Украине. Байден запрашивал у конгресса не $6 млрд, которые вошли в документ, а $24 млрд. В законопроекте отсутствует положение о выделении средств на борьбу с мигрантами, с чем могут не согласиться республиканцы в палате представителей, писал Forbes.

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Теги
Кевин Маккарти США Конгресс США Джо Байден палата представителей США шатдаун
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