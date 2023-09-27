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Военная операция на Украине ,  
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Маккарти раскритиковал включение денег для Киева во временный бюджет США

Маккарти выступил против включения $6 млрд для Киева во временный бюджет США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сенаторы США своим предложением включить помощь Украине в законопроект о краткосрочном финансировании выбирают интересы Киева, а не американцев, заявил спикер палаты представителей Маккарти
Кевин Маккарти
Кевин Маккарти (Фото: Leah Millis / Reuters)

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти выступил против включения в инициативу о продлении финансирования федерального правительства страны положения о выделении $6 млрд Украине.

По его словам, со стороны сенаторов было «неправильно» включать помощь Украине в законопроект о краткосрочном финансировании. «Они предпочли Украину американцам», — подчеркнул Маккарти (цитата по NBC).

Накануне США опубликовали законопроект о временном бюджете США до 17 ноября, включив в него финансирование помощи Украине в размере $6 млрд. Это меньше, чем запрашивал президент Джо Байден, — $24 млрд.

В проекте также предусмотрены средства для помощи в случае стихийных бедствий, но не заложены средства на борьбу с миграционными проблемами, отмечает издание.

Конгресс должен согласовать проект бюджета, хотя бы краткосрочный, до конца сентября, чтобы избежать шатдауна. С 1 октября в США начинается новый финансовый год — если финансирование не согласуют, то федеральному правительству придется приостановить работу.

Байден 27 сентября призвал республиканцев в палате представителей «начать работать», чтобы предотвратить шатдаун. Он также обвинил Маккарти в отказе от соглашения по предотвращению потенциального дефолта США по госдолгу, которое включало ограничения на дискреционные расходы.

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«Небольшая группа радикально настроенных республиканцев в палате представителей не хочет выполнять условия», — указал президент, предупредив, что приостановка работы правительства дорого обойдется американцам.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил США. Он провел встречу с Байденом, а также с лидерами Демократической и Республиканской партий в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом. The Washington Post писала, что законодателей интересовали темы, «связанные с подотчетностью, стратегией и тактикой».

До визита Зеленского Маккарти предупредил, что не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, а также будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

Россия осуждает предоставление помощи Украине. Кремль не раз отмечал, что содействие со стороны США говорит о вовлеченности Вашингтона в конфликт.

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Виктория Громова Виктория Громова
Кевин Маккарти палата представителей США Украина финансирование
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