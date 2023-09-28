Соперник Трампа Десантис поддержал «жесткую» силу для сдерживания Китая

Соединенным Штатам нужна «жесткая» сила для сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис во время вторых дебатов претендентов на выдвижение кандидатом от республиканцев. Трансляцию вел Fox News.

«Нам нужен совершенно новый подход к Китаю. Нам нужна настоящая «жесткая» сила в Индо-Тихоокеанском регионе, как при [президенте США Рональде] Рейгане, чтобы сдерживать их амбиции. Нам нужна экономическая независимость от Китая, отделение экономики от него», — заявил Десантис.

Вашинтон также должен противостоять распространению культурного влияния Китая, считает кандидат в президенты. «На посту губернатора Флориды я запретил Коммунистической партии Китая покупать землю в моем штате. Нам надо сделать это по всей территории США. Их не должно быть в наших университетах, нам не нужны институты Конфуция», — отметил политик.

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