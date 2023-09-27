Спускаемый аппарат с космонавтами-рекордсменами успешно приземлился

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Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио завершили миссию на Международной космической станции (МКС) и успешно вернулись на Землю, сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня в 14:17 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-23» с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и астронавтом Франциско Рубио приземлился в районе казахстанского города Жезказгана», — говорится в сообщении госкорпорации.

Прокопьев и Петелин провели в космосе 371 сутки — это самый длительный полет по программе МКС.

Полет на МКС продолжили космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты Жасмин Могбели (США), Лорал О’Хара (США), Андреас Могенсен (Дания) и Сатоси Фурукава (Япония).

Возвращение космонавтов на Землю перенесли с марта на сентябрь 2023 года после того, как в декабре 2022 года на корабле «Союз МС-22» произошли разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. Этот аппарат должен был забрать Прокопьева, Петелина и Рубио с МКС. На его замену в феврале 2023 года к МКС пристыковался «Союз МС-23».

«Роскосмос» сообщил, что причиной аварии стало попадание микрометеорита в радиатор корабля.