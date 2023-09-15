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Корабль «Союз» с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-24» с российско-американским экипажем пристыковался к МКС
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Пилотируемый корабль «Союз МС-24» пристыковался к МКС, сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«В 21:53 мск пилотируемый корабль «Союз МС-24» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции в автоматическом режиме», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Корабль запустили на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. На борту находились российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко, а также американский астронавт Лорал О’Хара. Они сменили членов экипажа МКС-69, с которыми ранее на международной станции работала космонавт Анна Кикина.

Николаю Чубу 39 лет, Олегу Кононенко — 59 лет. Весной они прошли подготовку в Космическом центре имени Линдона Джонсона в США, где изучали американский сегмент МКС. Они также участвовали в совместных тренировках с экипажем миссии Crew-7.

Для Чуба полет на «Союзе МС-24» стал первой отправкой в космос. Кононенко летал на МКС четыре раза — в 2008, 2011, 2015 и 2018 годах. Космонавт удостоен нескольких наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «Золотая звезда» Героя России.

В состав миссии Crew-7 входят астронавтка NASA Жасмин Могбели, японский астронавт Сатоси Фурукава, первый астронавт Дании Андреаc Могенсен и российский космонавт Константин Борисов. Они прилетели на МКС на корабле Crew Dragon 27 августа.

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