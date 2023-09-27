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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор не увидел причин для введения тотального масочного режима

Попова: оснований для введения тотального масочного режима в России нет
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Оснований для введения тотального масочного режима из-за коронавируса в России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести [COVID-19] такова, что оснований для введения масочного режима тотально, в целом в стране, нет», — сказала Попова журналистам в рамках международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания в Астраханской области (цитата по ТАСС).

По словам главы Роспотребнадзора, причины для введения масочного режима появляются лишь «среди профессиональных групп». В первую очередь это медицинские работники, отметила она. Попова добавила, что регионов, где эти меры были бы необходимы в учебных учреждениях, пока немного. «В основном это пока не грипп и не COVID, а сумма ОРВИ, и меры принимаются по конкретным классам, школам или детским садам», — пояснила Попова.

19 сентября Роспотребнадзор сообщил, что не планирует сейчас вводить ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом в отдельных учреждениях могут вводить «ограничения локального характера на определенный период».

В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19 в мире, однако в августе заболеваемость COVID снова начала расти. 16 сентября в Роспотребнадзоре допустили, что могут быть приняты локальные ограничения при росте числа заболевших коронавирусом, а после этого предупредили о более заразном, чем предыдущие, штамме «пирола».

Теги
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус COVID-19 Масочный режим
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