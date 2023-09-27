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Путин поздравил Бердымухамедовых с Днем независимости

Путин поздравил отца и сына Бердымухамедовых с Днем независимости Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил экс-лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Во многом благодаря вашим личным усилиям отношения между нашими государствами вышли на уровень углубленного стратегического партнерства», — заявил Путин. Он выразил уверенность, что дальнейшее «наращивание всего комплекса российско-туркменистанских связей» поможет упрочить региональные стабильность и безопасность.

Также Путин написал телеграмму с поздравлениями нынешнему президенту Туркменистана — Сердару Бердымухамедову, сыну Гурбангулы Бердымухамедова. «Проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе», — подчеркнул российский президент.

День независимости Туркменистана — главный национальный праздник страны, его ежегодно отмечают 27 сентября с 2018 года, ранее он проходил 27 и 28 октября.

В преддверии праздника лидер страны Сердар Бердымухамедов получил звание Героя Туркменистана за «личный вклад <...> в укрепление принципов национальной независимости и нейтралитета Туркменистана, выдающиеся заслуги перед государством и обществом, инновационные инициативы».

Бердымухамедов стал президентом Туркменистана в марте 2022 года, сменив на этом посту своего отца, после победы на президентских выборах с результатом 72,97% голосов.

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Владимир Путин

политик, президент России

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